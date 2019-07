Lite con la madre per futili motivi, la riempie di schiaffi e la manda in ospedale: arrestato

Ha picchiato sua madre, venerdì sera, tirandole schiaffi al volto. La donna ha dovuto chiamare aiuto e, alla fine, il giovane è stato arrestato dall'equipaggio della polizia intervenuto nell'abitazione dei due, in zona Certosa.

L'arrivo delle forze dell'ordine dopo mezzanotte. Gli agenti hanno trovato la donna - una 66enne - che sanguinava dal naso. I sanitari del 118, anche loro sul posto, l'hanno portata al Niguarda dove i medici l'hanno poi dimessa con 25 giorni di prognosi.

In casa c'era anche il figlio di 35 anni, che aveva litigato con la madre per motivi da nulla e aveva cominciato a schiaffeggiarla con violenza, finché lei non ha chiamato il numero di emergenza per chiedere soccorso. La donna ha poi spiegato che suo figlio era diventato violento e aveva diversi problemi caratteriali più o meno da quando era venuto a mancare suo padre.

Gli agenti hanno quindi arrestato il 35enne per maltrattamenti in famiglia.