Manda il figlio via da casa: lui torna, le chiede i soldi per la droga e la picchia, uomo arrestato

Lei, ormai stanca, lo aveva allontanato da casa perché non riusciva più a sopportare i suoi modi violenti e i suo problemi con la droga. Lui, fuori di sé, è tornato da lei e l'ha mandata in ospedale. Una donna di sessanta anni è stata aggredita e picchiata sabato mattina da suo figlio, un uomo di trentadue anni con precedenti e con una dipendenza conclamata dalle sostanze stupefacenti.

Tutto è successo verso le 6, quando il 32enne si è presentato in quell'appartamento della madre in zona Forze Armate dal quale la vittima lo aveva mandato via pochi giorni fa. L'uomo, visibilmente drogato, ha cominciato nuovamente a chiedere soldi alla 60enne e, dopo il suo rifiuto, l'ha presa a schiaffi e l'ha spintonata, facendola cadere violentemente al suolo.

A mettere fine all'aggressione sono stati i poliziotti, che hanno salvato la donna e hanno arrestato il 32enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La vittima è stata accompagnata in ospedale - i medici le hanno diagnosticato una prognosi di venti giorni per un trauma cranico - e ha poi presentato denuncia, per la seconda volta, contro suo figlio.