Devasta la casa della madre perché lo 'invita' a cercarsi un lavoro: figlio fannullone arrestato

Dopo una discussione con la madre al ristorante, torna a casa della donna e la devasta completamente. Poi, dopo avere messo a soqquadro l'intera abitazione, si è scagliato contro la signora, una 59enne, minacciandola con frasi come: "A sto giro t'ammazzo". Il tutto davanti ai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati dai vicini di casa. In manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, è finito un 39enne italiano non nuovo ad episodi di violenza contro la madre.

La lite

Succede nella serata di martedì, in via Lodi, a Melzo (Milano). La miccia che fa scoppiare il figlio è un commento della donna durante una cena al ristorante. La signora, davanti alla vista di un loro conoscente, avrebbe esclamato qualcosa come: "Vedi quel ragazzo indipendente, dovresti imitarlo e cercarti un lavoro". Il 39enne, infatti, fannullone, vive ed è mantenuto dalla pensionata.

Dopo l'arresto dell'uomo, trasferito nel carcere di San Vittore, la madre avrebbe avuto un malore. Portata in ospedale, la 59enne è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.