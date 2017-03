Picchia selvaggiamente la madre mentre è ubriaco: arrestato

Era disperata quando, dopo essere letteralmente scappata dal suo appartamento, è stata notata da un passante che ha chiamato il numero di emergenza 112. La donna, che ha 85 anni, non aveva mai denunciato il figlio sessantaduenne con il quale vive, così violento da picchiarla spesso e per motivi futili.

Così anche nel tardo pomeriggio del 14 marzo: siamo in via Michetti, zona Comasina. La donna, vedova da qualche mese e rimasta in casa solo con il figlio, lo aveva mandato a prendere due pizze e gli aveva dato una banconota da dieci euro. Lui, però, dopo qualche decina di minuti era tornato senza alcuna pizza e completamente ubriaco. Evidentemente aveva speso la banconota in alcolici, suo "vizio" abituale.

L'ottuagenaria gli ha fatto notare il suo comportamento sbagliato ma, per tutta risposta, il figlio l'ha riempita di botte fino a farla anche cadere per terra. Lei è riuscita a scappare dall'appartamento e ha contattato la polizia. Questo alle sette abbondanti di pomeriggio.

I poliziotti hanno perquisito l'appartamento trovandolo in cattivo stato. Diversi oggetti erano visibilmente fuori posto e il televisore era danneggiato. L'uomo se ne stava a torso nudo, sdraiato a letto, e ha negato l'evidenza dell'aggressione nei confronti della madre, che è stata portata al Niguarda per medicare ferite e lussazioni: ne avrà per ventun giorni. Dall'archivio del progetto Eva, la banca dati dei maltrattamenti, la questura ha evinto di essere già intervenuta parecchie volte in quella casa, senza finora alcuna denuncia da parte dell'anziana. Tutti litigi assurdi, come quella volta in cui discuterono per lo spostamento di alimenti nel frigorifero.

Alla fine l'uomo è stato arrestato. La donna, invece, dopo essere stata visitata al Niguarda per le fratture alle costole, si è recata in questura per formalizzare la prima denuncia contro il figlio ed è stata in compagnia degli agenti fino a tarda notte.