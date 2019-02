La mamma non gli dà i soldi per la droga, lui la picchia: uomo di 30 anni arrestato a Milano

Dopo il "no" di sua madre è partita la violenza. Botte, insulti e minacce in quella casa che ormai per la vittima era diventata un inferno. Quella stessa casa da lui, questa volta, è uscito in manette.

Un uomo di trenta anni, un italiano di origini cinesi, è stato arrestato martedì mattina dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'allarme è scattato verso le 10, quando la madre dell'uomo - una 59enne - ha chiesto aiuto al 112 spiegando che suo figlio la stava picchiando e minacciando all'interno del loro appartamento, una casa in zona Chinatown.

Ascoltata dai poliziotti, la donna ha raccontato che le violenze erano ormai quotidiane. Sempre lo stesso il motivo: i soldi per la droga che il 30enne - con problemi conclamati di tossicodipendenza - pretendeva dalla vittima.

L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. La 59enne, che aveva lividi sulle braccia e sul corpo, è stata medicata da un equipaggio del 118 ma ha poi rifiutato il ricovero in ospedale.