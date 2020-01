Picchia la mamma e la nonna per avere i soldi per la droga: arrestato 19enne

Da due anni, sin da quando era ancora minorenne, offendeva, minacciava e prendeva a botte sua madre e sua nonna per farsi dare il denaro che gli serviva ad acquistare la droga. È accaduto a Corsico, dove i carabinieri sono intervenuti per arrestare il ragazzo, 19 anni, mettendo fine alle violenze.

A seguito di alcune denunce, i militari della compagnia di Corsico hanno svolto le indagini per individuare il ragazzo, accusato di maltrattamenti in famiglia, e trarlo in arresto. Gli episodi di violenza ai danni della mamma e della donna erano avvenuti tra il 2017 e il 2019. In questo periodo, secondo quanto ricostruito, il giovane tornava a casa, spesso ancora sotto l'effetto di stupefacenti, e picchiava madre e nonna, con le quali conviveva.

Il 19enne, nullafacente e residente a Corsico, è finito in manette nel pomeriggio di martedì 7 gennaio, per poi essere condotto nella comunità di recupero Casa Daniela di Garlasco, nel Pavese.