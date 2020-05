In preda all'alcol minaccia la madre 87enne di morte: arrestato

Era entrato di prepotenza in casa della madre, molto anziana, e l'aveva minacciata di morte. Poi aveva spinto e minacciato anche la sorella, chiamata in soccorso proprio dalla donna. Ed infine è scappato. Ma i carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno rintracciato e bloccato, non senza difficoltà.

E' successo nel pomeriggio di giovedì 14 maggio 2020. L'uomo, un cinquantaseienne con precedenti e con problemi di droga e Aids, si è presentato in via Ciriè (Niguarda), dove vive la madre, che ha ottantasette anni, e ha iniziato a minacciarla trattandola con violenza. L'anziana è riuscita però ad avvertire l'altra figlia, sessantaseienne, accorsa in soccorso. Ma anche lei ha ricevuto le spinte e le minacce dell'uomo, visibilmente alterato dall'abuso di alcol.

I carabinieri hanno rintracciato il bruto nelle vicinanze, bloccandolo con lo spray urticante perché quello ha iniziato a dimenarsi con calci e pugni per evitare il fermo. Arrestato, è stato portato a San Vittore. Successivamente la madre ha riferito vari altri episodi simili, mai denunciati per paura di ritorsioni.