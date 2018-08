Dieci anni fa picchiava la prima moglie, ora maltratta la nuova compagna: arrestato

Più di dieci anni fa si era "guadagnato" una condanna per aver picchiato sua moglie. Negli ultimi tre anni aveva messo insieme due denunce, sempre per lo stesso motivo. Mercoledì, ancora per la stessa ragione, è finito dietro le sbarre.

Un uomo di sessantadue anni, un impiegato italiano con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri di Buccinasco con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. A far scattare l'allarme, in serata, è stata la sua vittima, una donna di cinquantasette anni - di origini ucraine - con cui è sposato da dieci anni.

Tornato a casa ubriaco, come accadeva molto spesso, l'uomo si è scagliato contro la compagna accusandola di avergli rubato il cellulare. A quel punto, stando a quanto accertato dai militari, il 62enne l'ha afferrata per i polsi, l'ha sbattuta contro il muro e poi l'ha spinta a terra, facendole battere la nuca contro il pavimento. Terrorizzata, la vittima è riuscita a scappare, a chiudersi in bagno e a dare l'allarme al 112, che ha immediatamente inviato sul posto i carabinieri.

Al loro arrivo, i militari hanno sentito le urla dell'uomo, che ha ricominciato a colpire la donna accusandola di aver chiesto aiuto. Salvata, la 57enne è stata portata in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato un trauma al collo e alla schiena con una prognosi di dodici giorni. Lì, per la prima volta, lei ha trovato il coraggio di denunciare i dieci anni di violenze continue - a novembre 2015 la Locale di Buccinasco aveva fermato suo marito mentre la aggrediva in strada - e ha fatto finire il suo aguzzino in cella a San Vittore.

Un "aguzzino" che, tra l'altro, non è nuovo a comportamenti del genere. Nel 2006, stando a quanto accertato dai carabinieri, l'impiegato era già finito nei guai ed era stato condannato per maltrattamenti sulla prima moglie. Un vizio che sembra non avesse perso.