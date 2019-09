Milano, ubriaco e drogato picchia la moglie davanti ai figli piccoli per anni: arrestato

A volte ubriaco. A volte sotto l'effetto di stupefacenti. In ogni caso, purtroppo, molto spesso si scagliava contro la propria moglie con pugni e schiaffi al volto anche davanti ai figli piccoli. Da anni. E' stato finalmente arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo italiano di 55 anni. Martedì pomeriggio è stato raggiunto dai carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Corsico nella sua abitazione di Settimo Milanese.

Picchia la moglie a sangue davanti ai figli

La vicenda, ricostruita dai militari, comincia già nel 2013. Le attività di indagine hanno consentito di appurare come l'autore, in più circostanze, sotto l'effetto di stupefacenti e bevande alcoliche, abbia umiliato e vessato la donna, una 37enne italiana, tramite insulti e minacce di morte, aggredendola fisicamente con schiaffi e pugni davanti ai figli di 12, 10 e 3 anni.

Gli ultimi episodi violenti risalgono ad agosto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, è arrivata su segnalazione del militari della stazione di Settimo.