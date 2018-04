Donna vuole andare al centro commerciale: marito la pesta a sangue davanti alla figlioletta

Un anno fa, quando lei aveva deciso di allontanarlo da casa, lui era tornato chiedendo scusa e giurando che non sarebbe successo mai più. Aveva promesso che quegli insulti e quelle botte sarebbero state soltanto un vecchio ricordo. E invece - come un anno prima, come due anni prima - ci è ricascato ancora e lei è finita in ospedale.

Un ragazzo di ventiquattro anni - un cittadino albanese regolare in Italia ma con precedenti - è stato arrestato giovedì sera dalla polizia con le accuse di lesioni e stalking. A dare l'allarme agli agenti, alle 21, è stata sua moglie: una connazionale di trentacinque anni che proprio dal 24enne ha avuto una figlia.

Giovedì, stando a quanto raccontato dalla stessa vittima, l'uomo l'avrebbe colpita con calci e pugni - davanti alla bimba, che era nel passeggino - soltanto perché lei gli aveva chiesto di uscire insieme a loro per andare al centro commerciale. Dopo le botte, la vittima sarebbe riuscita ad uscire di casa - un appartamento in zona Porta Romana - e avrebbe chiesto aiuto alla polizia. Gli agenti, al loro arrivo sul posto, hanno trovato la donna in strada e l'uomo in auto che continuava a insultarla e minacciarla.

La 35enne, ferita, è stata trasportata al Policlinico, da dove è poi stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per contusioni varie. Lei stessa, ascoltata dai poliziotti, ha raccontato che le violenze andavano avanti da circa due anni e mezzo e che poco più di un anno fa, mentre era incinta, aveva deciso di mandarlo via da casa proprio dopo l'ennesima aggressione. Alla fine, però, lo aveva perdonato perché aveva creduto al suo pentimento. Un pentimento che è durato davvero poco.