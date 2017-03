Picchia la moglie per "colpa" di uno zaino, arrestato in flagranza

Non era la prima volta che maltrattava la moglie. Lo aveva già fatto nel 2015 ed era anche scattata una denuncia, caduta poi nel vuoto perché la donna - intenzionata a separarsi - aveva riferito che l'atteggiamento del marito era cambiato in meglio.

Ma questa volta l'uomo è "scattato" di nuovo, e per giunta per un motivo davvero futile, ed è stato arrestato. Parliamo di un italiano di 39 anni che, il 15 marzo, intorno alle otto di sera, è tornato a casa ubriaco e ha notato un nuovo zaino scolastico, che la moglie (un'ecuadoregna di 32 anni, di professione colf) aveva comperato per la loro figlia di sette anni.

Non condividendo l'acquisto, ha iniziato ad insultare la donna e poi l'ha spinta più volte, fino a farla cadere per terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato la 32enne nell'ospedale cittadino, dove i medici le hanno dato sette giorni di prognosi, mentre il marito è stato arrestato.