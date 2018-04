Picchia la moglie in casa, arrestato a Cesate dai carabinieri

L'ennesima lite in famiglia si era trasformata in violenza brutale, fermata dall'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri del radiomobile di Rho. Un uomo, nella mattinata di domenica 8 aprile, ha picchiato sua moglie in presenza dei loro tre figli, tutti minorenni.

Pugni e schiaffi per futili motivi. La donna, per fortuna, è riuscita a scappare e chiamare il numero di emergenza 112. I carabinieri sono accorsi e hanno bloccato il bruto (un 44enne pregiudicato), mentre i sanitari hanno portato la moglie (38enne) al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, da cui è stata dimessa con sette giorni di prognosi.

Il marito violento è stato portato a San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Risponde di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.