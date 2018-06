Milano, picchia la moglie e la figlioletta di otto anni: uomo arrestato, loro in ospedale ferite

Lei, che questa volta ha trovato la forza e il coraggio di denunciarlo, è finita in ospedale con la sua piccola. Lui, dopo l'ennesima violenza, è finito in carcere.

Un uomo di quarantotto anni, cittadino cingalese, è stato arrestato domenica sera dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, poco dopo le 20.30, si sarebbe scagliato contro la sua compagna - una donna di un anno più piccola, sua connazionale - e contro la loro figlioletta di otto anni, ferendo entrambe. Teatro dei maltrattamenti è stato un appartamento in centro, in zona Missori, dove vivono i tre.

I poliziotti, che hanno immediatamente bloccato il 48enne, hanno ascoltato la vittima - che ha riferito di altri episodi di violenza passati mai denunciati - e hanno sentito anche i vicini di casa, che hanno raccontato di quelle urla che spesso sentivano arrivare da casa della coppia.

La donna e la bimba, entrambe colpite dall'uomo, sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per essere medicate, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Per il marito violento, invece, sono scattate le manette.

Un altro marito violento in manette

La stessa sorte, sempre domenica, è toccata a un uomo di trenta anni, cittadino italiano. A farlo arrestare è stata la sua ex compagna - una ragazza di ventisette anni -, che in serata ha chiesto aiuto alla polizia perché lui era tornato fuori dal suo appartamento per minacciarla.

Il trentenne - stando a quanto ricostruito dagli agenti - si sarebbe appostato fuori dall'abitazione, dove la donna vive con il loro bimbo di cinque anni, e avrebbe iniziato a urlare "siete una famiglia di cadaveri", "tu a stasera non ci arrivi".

La 27enne - che aveva già allertato le forze dell'ordine a febbraio e aprile scorsi - ha raccontato che l'ex compagno era ormai diventato il suo incubo peggiore, tra appostamenti e continui messaggi e per l'uomo sono scattate le manette con l'accusa di atti persecutori.