Torna a casa ubriaco fradicio e pesta a sangue sua moglie davanti al figlio: uomo arrestato

Lei lo aveva già denunciato più volte. Nei registri delle forze dell'ordine c'erano tanti interventi in quell'appartamento e sempre per lo stesso motivo. Ma evidentemente non era bastato.

Un uomo di quarantanove anni, cittadino italiano, è stato arrestato mercoledì dalla polizia in un'abitazione in zona Giambellino con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. In serata, stando a quanto riferito dalla Questura, il 49enne è tornato a casa ubriaco fradicio e ha iniziato a insultare e minacciare sua moglie, una coetanea anche lei italiana.

In pochi minuti la situazione è precipitata e l'uomo ha iniziato a picchiare la vittima davanti a loro figlio, un ragazzo diventato da poco maggiorenne. A mettere fine alla follia, l'ennesima, ci hanno pensato gli agenti della Volante, che hanno arrestato il marito violento.

La donna, che in passato lo aveva già denunciato, è finita in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni.