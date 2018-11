I carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma, il bimbo li ringrazia così: "Supereroi"

"Carabinieri salvate tutto il mondo a volte sparando o parlando. Siete dei supereroi fantastici. Ciao". Con questo bigliettino scritto interamente a caratteri maiuscoli, con una penna blu su un foglio bianco e corredato da cuoricini rossi, un bambino di 8 anni ha ringraziato i carabinieri per aver salvato la mamma dalle braccia violente di papà.

Una storia triste e delicatissima che andava avanti da diversi anni, da quando nel 2012 l'uomo, un cittadino marocchino di 31 anni, aveva trasformato il suo atteggiamento pacato in quello di una persona violentissima. Rabbia che scaricava sempre e solo sulla moglie, un'italiana di 26 anni. Episodi violenti mai denunciati per sei lunghissimi anni. Fino a martedì.

Attorno alle 14, la donna ha chiamato i carabinieri perché l'uomo la stava picchiando. I militari del Nucleo operativo della compagnia Milano Porta Magenta sono arrivati a sirene spiegate ed in casa, via Bolla, zona Certosa, hanno trovato la donna tra le lacrime e con numerose contusioni negli arti inferiori.

Trasportata in ospedale, alla signora vengono riscontrate numerose contusioni. Alcune anche meno recenti. Stando alle informazioni, i medici hanno ritrovato nella donna un forte stress per lle violenze subite nel tempo.

I carabinieri fermano l'uomo e lo arrestano per maltrattamenti in famiglia. Le violenze, come racconterà la moglie, avvenivano spesso anche davanti ai figli: un bimbo di 8 e una bimba di quasi 2. Una volta in caserma, il bambino ha voluto ringraziare i carabinieri per aver aiutato la mamma e poco importa se il mostro, purtroppo, in questo caso fosse il papà.