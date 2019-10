Milano, picchia la moglie 18enne davanti alla figlioletta di un anno: lei non lo denuncia

Sembra che abbia chiesto aiuto una prima volta verso le undici di sera. Poi però sarebbe sparita, prima di ricomparire poco dopo le due, con una nuova richiesta d'aiuto.

Una ragazza di diciotto anni, una giovane italiana, ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita nella notte tra giovedì e venerdì dal suo compagno, un 22enne cittadino tunisino dal quale ha avuto una bimba che ha poco meno di un anno.

La polizia ha ricevuto una prima chiamata verso le 23, ma poi il telefono della donna è risultato a lungo irraggiungibile e gli agenti non sono riusciti a localizzarla. Alle 2.15, dopo la seconda chiamata, i poliziotti l'hanno invece trovata e raggiunta a casa sua, un appartamento in zona piazzale Segesta. La 18enne aveva ecchimosi attorno agli occhi ed evidenti segni di un'aggressione, tanto che è stata portata al Policlinico in codice giallo per essere curata. Con lei in ospedale è finita anche la figlioletta di un anno, che comunque non sarebbe stata toccata.

La giovane ha confessato agli investigatori che a picchiarla era stato proprio il marito, ma non ha voluto formalizzare la denuncia. La Questura ha comunque attivato tutte le procedure previste dal "codice rosso" e quindi entro giorni la 18enne sarà ascoltata da un magistrato.