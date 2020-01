Torna a casa ubriaco, pesta a sangue la moglie e si barrica nell'abitazione: uomo arrestato

È tornato a casa ubriaco e fuori di sé. Così, per l'ennesima volta, ha deciso di prendersela con sua moglie. E quando lei è riuscita a salvarsi, ha provato a barricarsi in casa, prima di arrendersi.

Un uomo di quarantatré anni, originario dello Sri Lanka, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della compagna, una connazionale 34enne.

La violenza è esplosa verso l'1, quando l'uomo - rincasato completamente ubriaco - ha iniziato a insultare e pestare la moglie. La vittima, approfittando di un attimo di distrazione, ha trovato rifugio da alcuni vicini di casa e da lì ha allertato il 112.

Sul posto, un appartamento in zona Affori, sono immediatamente arrivati i carabinieri del Radiomobile, che però non sono riusciti a entrare nell'abitazione in cui si era chiuso il marito violento. Quando sono giunti anche i vigili del fuoco, l'uomo ha desistito, ha aperto la porta e si è lasciato ammanettare.

Per lui la notte è finita a San Vittore, mentre la donna è stata portata a Niguarda, dove i medici le hanno diagnosticato ferite guaribili in dieci giorni. La vittima ha raccontato che non era la prima volta che il marito la picchiava e aggrediva, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo.