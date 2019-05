Milano, trascina la moglie in strada e la picchia: arrestato 25enne, donna finisce in ospedale

Un uomo di venticinque anni, un giovane Peruviano, è stato arrestato nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua compagna, una donna di trentanove anni - di El Salvador - dalla quale si sta separando.

Verso le 2.20, stando a quanto riferito dalla Questura, il 25enne ha aggredito la vittima in strada, in piazzale Nigra. Una Volante di passaggio ha visto il giovane trascinare la compagna sull'asfalto e colpirla più volte.

La 39enne, a causa delle ferite, è finita all'ospedale Policlinico: lì agli agenti ha raccontato che sta divorziando dal marito - che già in passato l'aveva colpita -, ma che per il momento vivono ancora insieme e che lui continua a "tormentarla" chiedendole di restare insieme. L'uomo, fermato in flagranza dai poliziotti, è stato arrestato.