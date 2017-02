"Non devi lavorare": marito disoccupato picchia spesso la moglie, arrestato

Non voleva che la moglie lavorasse e, per questo motivo, la picchiava continuamente. Ora l'uomo, un 49enne originario della Tunisia, è finito agli arresti. La moglie, una connazionale, ha infatti avuto il coraggio di denunciarlo a dicembre, non potendone più delle botte e delle minacce.

L'uomo, peraltro, è disoccupato: l'occupazione della moglie, quindi, è l'unico sostentamento economico della famiglia, che vive a Uboldo nel Saronnese e di cui fanno parte anche tre figli minorenni. Figli che erano costretti a osservare il loro papà mentre picchiava, tirava per i capelli o scaraventava contro il muro la donna.

Raccolta la denuncia, i carabinieri hanno compiuto le indagini di rito e hanno eseguito l'arresto, disposto dalla procura. Moglie e figli sono in una comunità.