Donna pestata a sangue dall'ex marito davanti al figlio: le spacca il naso e la faccia a pugni

Da quell'uomo si era ormai di fatto separata. Neanche questa scelta, però, l'ha salvata - per l'ennesima volta - dalle botte.

Una ragazza di ventuno anni, una giovane marocchina, è stata aggredita e pestata a sangue nella notte tra venerdì e sabato dal suo ex marito, un uomo - suo connazionale - di trentasette anni.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la 21enne visibilmente ferita e terrorizzata. In casa, accanto a lei, anche il figlioletto, che ha assistito alle violenze.

La giovane è stata portata all'ospedale di Vimercate, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di quindici giorni per "contusione facciale con infrazione ossa nasale e ferita lacero contusa". Lei stessa, dopo le cure, ha raccontato ai carabinieri di altri gravi episodi di maltrattamenti subiti nei mesi precedenti. A quel punto per il 37enne sono scattate le manette: per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.