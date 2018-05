Milano, distrugge casa e picchia la compagna davanti al figlioletto di 11 mesi: uomo arrestato

Quando lui l'ha colpita, lei è fuggita in strada e ha chiesto aiuto. Lì, terrorizzata, ha aspettato gli agenti, che hanno messo fine al suo incubo.

Un uomo di trenta anni, un cittadino dell'Ecuador con precedenti, è stato arrestato sabato pomeriggio dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della sua compagna, una ragazza brasiliana di ventitré anni.

Dopo una lite, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, il 30enne ha offeso, insultato e colpito la donna e, in preda all'ira, ha distrutto diversi mobili di casa, il tutto davanti al figlioletto di undici mesi della coppia.

La vittima, spaventata, è fuggita dall'appartamento - una casa in via Mompiani - e ha chiesto l'intervento della polizia. Agli agenti, lei stessa ha poi raccontato che non era la prima volta che l'uomo la minacciava e picchiava.