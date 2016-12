Torna a casa ubriaco, picchia il padre e tira un pugno al fratello. Arrestato

Da tempo si scagliava contro i suoi genitori (la mamma è invalida al 100% per problemi respiratori e cardiologici) per ottenere i soldi per pagarsi i vizi dell'alcol e della droga. All'ennesimo episodio è stato arrestato, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre.

La lite violenta scatta nel cuore della notte, quando l'uomo - che ha 43 anni - rientra ubriaco a casa, in via Teano (zona Comasina), e affronta il padre aggredendolo. Il fratello si frappone per evitare che il papà riceva le solite percosse e si prende un pugno in faccia: gli si rompe un dente, ne avrà per dieci giorni.

Qualcuno sente il trambusto e avverte la polizia, che alle cinque e mezza si precipita sul posto. Ci vuole un po' per calmare il 43enne, che alza le mani anche contro gli agenti. Alla fine viene bloccato e arrestato per maltrattamenti in famiglia. Risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale: è stato poi sanzionato per possesso di marjiuana per uso personale.

Il fratello e il padre hanno formalizzato una denuncia nei confronti del violento.