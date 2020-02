Scaglia oggetti contro il padre durante una discussione in famiglia: arrestato

Lo hanno catturato gli agenti di polizia, intervenuti nell'appartamento di via Giambellino in cui vive con i genitori insieme ai sanitari del 118. L'uomo, un italiano di 39 anni, è stato arrestato intorno alle due di pomeriggio di sabato 1 febbraio. Ha alcuni precedenti di polizia.

Poco prima, si era intromesso in una discussione tra suo padre e sua madre, ma non per fare da paciere: a quanto pare, ha scagliato alcuni oggetti di casa contro il padre. Questo ha fatto sì che qualcuno avvertisse il numero di emergenza 112.

In quella casa si sono precipitati i sanitari del 118 e la polizia. Anche davanti a loro, il 39enne ha proferito minacce di morte nei confronti del genitore. Ed è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.