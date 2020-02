Va a mangiare al ristorante, non paga, fuma nel locale e aggredisce titolare e agenti: in cella

Ha iniziato lo "spettacolo" rifiutandosi di pagare il conto. Lo ha proseguito scagliandosi contro chiunque trovasse davanti. E lo ha terminato, inevitabilmente, andando via in un'auto della polizia con le manette ai polsi.

Un ragazzo di 27 anni, un cittadino spagnolo, è stato arrestato martedì sera con le accuse di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Teatro del suo "show" è stato un ristorante cinese di via Padova, nel quale il giovane aveva cenato.

Al momento di pagare il conto, il cliente è uscito per un attimo dal locale ed è rientrato, spiegando al titolare che non avrebbe pagato. Poi è uscito nuovamente, ha acceso una sigaretta e ha fatto ingresso nel ristorante ancora una volta. A quel punto, il titolare gli ha chiesto almeno di non fumare all'interno e per tutta risposta si è preso un pugno in faccia.

All'arrivo della Volante, allertata proprio dal ristoratore, il 27enne ha pensato bene di scagliarsi anche contro gli agenti, insultandoli, minacciandoli e cercando di colpirli con calci e pugni. I poliziotti, non senza fatica, hanno ammanettato il ragazzo e lo hanno dichiarato in arresto.