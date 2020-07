Molesta i passanti, picchia una poliziotta e la manda in ospedale: arrestato un 36enne

Quando gli agenti hanno cercato di bloccarlo, è andato su tutte le furie. Si è scagliato con calci e pugni contro i poliziotti cercando di liberarsi e sfuggire al fermo. Ma alla fine ha dovuto arrendersi. Un uomo di 36 anni, un cittadino della Sierra Leone irregolare in Italia e con precedenti specifici, è stato arrestato martedì pomeriggio con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato alle 17, quando i cittadini hanno telefonato al 112 per segnalare la presenza in viale Rimembranze di Greco di un uomo molesto, che continuava a dar fastidio ai passanti con insulti e minacce. Alla vista della Volante, l'uomo - che in passato è stato protagonista di episodi identici - ha perso ogni controllo e si è lanciato contro i poliziotti iniziando a colpirli per cercare di scappare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A farne le spese è stata una poliziotta che è finita al Policlinico per delle ferite al ginocchio sinistro che i medici hanno diagnosticato guaribili in tre giorni. Il folle pomeriggio del 36enne è invece finito in carcere.