Milano, ragazzo si scaglia contro due poliziotti e li manda in ospedale: arrestato 19enne

Un giovane turco di 19 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dalla polizia. Il ragazzo, che ha mandato in ospedale due poliziotti, è stato fermato in strada dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della persona che lo stava ospitando in casa: un italiano 28enne che abita in via Bernardo Rucellai a Milano.

Stando al suo racconto, lo straniero si era allontanato dall'appartamento portandosi via un paio di auricolari e due bottiglie di superalcolici. Quando gli agenti di polizia lo hanno individuato, alle 8.35, a poca distanza dall'appartamento, il 19enne si è scagliato contro di loro. Per i poliziotti ci sono stati dieci giorni di prognosi.

Il turco, oltre alle accuse di resistenza, è indagato per il furto.