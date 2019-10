Droga, fermato per un controllo picchia i poliziotti e ne manda uno in ospedale

Si trovava in via Napo Torriani, a piedi, e alla vista della polizia che si avvicinava verso di lui ha gettato per terra tre involucri. Infine ha tentato di sfuggire al controllo ingaggiando una colluttazione con gli agenti.

E' successo sabato. Il protagonista è un gambiano di 29 anni. Gli agenti, in auto, stavano pattugliando la zona. E si sono imbattuti nel giovane, decidendo di controllarlo. Ma quello ha cercato di liberarsi del sacchetto, subito recuperato dai poliziotti. In quel momento il 29enne si è scagliato contro di loro. Nella colluttazione ha avuto la peggio uno degli agenti, che si è fratturato un indice: al pronto soccorso gli hanno dato 28 giorni di prognosi.

Il gambiano è stato comunque arrestato e ora risponde di lesioni personali. Nel sacchetto c'era droga per oltre 30 grammi.