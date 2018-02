Pugile prima litiga furiosamente con la compagna; poi manda in ospedale 4 poliziotti

Prima litiga con la fidanzata. Poi, completamente fuori di sè, cerca di picchiare i poliziotti e spacca il finestrino di una volante.

Un 32enne pugile italiano di origini dominicane è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito alcuni agenti di polizia e danneggiato una macchina di servizio. E' successo la notte scorsa, intorno all'una.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine i poliziotti erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite in strada, in via delle Forze Armate. L'uomo stava litigando con la sua ragazza e all'arrivo degli agenti ne ha aggredito uno, poi soccorso al San Carlo. L'uomo ha riportato ferite per 15 giorni di prognosi.

Altri 3 agenti che hanno tentato di fermarlo hanno riportato ferite per una prognosi di 6 giorni ciascuno. Una volta portato nella vettura della polizia per raggiungere la questura, l'uomo ha infranto un finestrino cercando di opporsi all'arresto. Ha piccoli precedenti, è accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato.