"Siete razzisti": poi sfonda i motorini, prende a calci i poliziotti e ne manda uno in ospedale

Ha giurato che non stava "facendo niente". Li ha accusati di essere "razzisti". E alla fine, per chiudere la sua serata, ha pensato bene di aggredirli e di mandare in ospedale uno di loro.

Protagonista della follia, andata in scena verso le 22 di giovedì in corso Sempione, è stato un uomo di trentatré anni - un cittadino colombiano con precedenti e regolare in Italia -, che alla fine è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La richiesta di intervento alla polizia è arrivata da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza dell'uomo impegnato a danneggiare alcuni motorini in sosta all'angolo con via Alberti. Alla vista degli agenti l'uomo ha detto: "Io non ho fatto nulla, perché mi guardate i documenti? Siete solo razzisti". Poi, fuori di sé, ha iniziato a colpire con calci e pugni i poliziotti, che sono comunque riusciti a fermarlo.

A farne le spese è stato il capo pattuglia della Volante, che è finito al Policlinico, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni per lussazione alla spalla sinistra. La serata del 33enne è invece finita in cella.