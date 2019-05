Follia in Centrale: uomo sferra un pugno a un poliziotto e cerca di rubargli la pistola, fermato

Ha cercato, in tutti i modi, di entrare in Centrale nonostante non avesse nessun biglietto. Poi, in un attimo di follia, ha aggredito un poliziotto. Un uomo di ventinove anni, un cittadino nigeriano con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato venerdì in stazione a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, secondo quanto riferito dalla Questura, è stato fermato ai gate d'ingresso della Centrale perché sprovvisto del titolo di viaggio. Attirati dalle urla del 29enne, gli agenti si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Neanche la presenza delle divise ha calmato l'uomo, che anzi è andato su tutte le furie. Il ragazzo, infatti, ha improvvisamente sferrato un pugno a uno dei poliziotti cercando poi di rubargli la pistola.

A quel punto, l'aggressore è stato bloccato e immobilizzato, non senza fatica. Per lui si sono aperte le porte del carcere.