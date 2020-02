Milano, agente cerca di fermare i ladri in fuga e viene aggredito: frattura alla mano e traumi

Hanno individuato la preda, sono entrati in azione e hanno colpito in maniera fulminea. Poi, una volta scoperti, non hanno esitato neanche un secondo a usare le maniere forti.

Due ragazzi di 23 anni - un marocchino e un algerino, entrambi senza fissa dimora in Italia - sono stati arrestati giovedì in stazione Centrale a Milano con le accuse di rapina impropria e lesioni personali.

A bloccare i due sono stati gli uomini della Polfer che stavano effettuando un servizio anti borseggio nello scalo ferroviario. I poliziotti hanno notato che i due si aggiravano con fare sospetto tra i clienti di un ristorante e li hanno tenuti d'occhio fino a quando hanno visto la coppia rubare la valigetta di un uomo che stava pranzando per poi scappare.

I ladri sono stati intercettati e uno dei 23enne, per garantirsi la fuga, ha ingaggiato una violentissima colluttazione con un poliziotto, che alla fine è comunque riuscito a bloccarlo. I due giovani sono stati arrestati mentre l'agente è stato accompagnato in ospedale dove gli sono stati riscontrati dei traumi ed piccola frattura alla mano, per una prognosi totale di 21 giorni.

La valigetta, al cui interno c'erano documenti e un computer portatile, è stata restituita al proprietario che non si era accorto di nulla.