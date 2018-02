Milano, paura in tribunale: uomo picchia un poliziotto e cerca di rubargli l'arma, arrestato

Appena uscito dalla gabbia si sarebbe girato di scatto e avrebbe colpito l'agente con un pugno alla tempia. Poi, non contento, avrebbe cercato di strappargli la pistola d'ordinanza dalla fondina. Quindi, già bloccato, avrebbe continuato a urlare e inveire contro chiunque.

Attimi di panico martedì pomeriggio al tribunale di Milano, dove un uomo di trentacinque anni - un cittadino marocchino arrestato nei giorni scorsi per spaccio di cocaina - è stato nuovamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Pochi minuti dopo le 14, il trentacinquenne - che si trovava nell'aula delle direttissime per l'udienza di convalida - sarebbe uscito dalla gabbia che si trova nella stessa stanza e sarebbe stato scortato dai poliziotti verso il banco degli imputati. In quel momento, però, il pusher avrebbe approfittato dell'assenza delle manette e avrebbe sferrato un violento pugno alla tempia di un agente - un trentacinquenne - per poi provare a rubargli l'arma. Fermato dagli altri poliziotti e dai "ghisa", l'uomo è stato portato fuori dal tribunale mentre urlava e insultava chiunque.

Per lui, a quel punto, sono scattate nuovamente le manette. L'agente ferito, invece, è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice verde e fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni.