Milano, picchia un poliziotto e tenta di scappare: arrestato per resistenza

Resistenza a pubblico ufficiale. È l'accusa a cui deve rispondere un cittadino marocchino di 26 anni arrestato dagli agenti della questura nella serata di mercoledì 2 maggio in via Giovanni da Cermenate a Milano.

Tutto è iniziato quando i poliziotti si sono avvicinati a un'auto sospetta parcheggiata vicino a un parchetto. Resosi conto delle forze dell'ordine il passeggero ha aperto con forza la portiera colpendo un agente, poi ha tentato di scappare, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento.

Resosi conto di essere alle strette ha reagito cercando di di spintonarli e colpirli con calci, motivo per cui è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: è stato indagato anche perché senza documenti e irregolare in Italia.