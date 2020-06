Picchia la moglie fino a spaccarle il naso, poi la costringe a pulire il sangue: "Ti ammazzo"

"Se gridi ti ammazzo". Erano di questo tenore le minacce di un uomo di 40 anni nei confronti di sua moglie. Frasi scandite mentre con veemenza la massacrava con calci, pugni e morsi. Prendendola dai capelli e facendole sbattere la testa contro un muro, fino a fratturarle il naso.

Ora l'uomo è stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale dal Tribunale di Milano, su richiesta della Questura di Varese, proprio per quegli episodi di violenza brutale.

La donna picchiata e costretta pulire il suo stesso sangue

A quanto emerso, durante l'ennesima lite tra le mura di casa, in provincia di Varese, l'uomo ha afferrato la donna per i capelli e l'ha aggredita dicendole: "Se gridi ti ammazzo". E spaccandole il naso contro il muro. Non solo. Dopo averla picchiata, l'ha costretta a pulire il pavimento del sangue che aveva perso.

La donna, approfittando di un attimo di distrazione del marito, è riuscita a fuggire da casa. I vicini, che l'hanno vista scappare per le scale condominiali ricoperta di sangue, hanno chiesto aiuto alla polizia di Stato che l'ha messa in salvo e ha attivato il "codice rosso".