Video capotreno picchiato a sangue a Cremona sul Trenord Milano-Mantova

Prima una domanda: "È lei il capotreno?" e appena lui ha annuito è scattata l'aggressione: calci, pugni in testa al volto e in pancia. E non si è fermato neanche quando lui, capotreno di Trenord, è stramazzato al suolo. Solo l'intervento di alcuni colleghi e viaggiatori sono riusciti a fermarlo. È successo nel pomeriggio di martedì 8 maggio appena il treno partito alle 18.20 da Milano Centrale è arrivato alla stazione di Cremona. Il fatto è stato riportato sulle colonne del Corriere della Sera in un articolo firmato da Gilberto Bazoli.

A scatenare l'alterco una discussione avvenuta nella stazione milanese tra la moglie dell'aggressore e il capotreno. La donna, arrivata da Roma e diretta a Cremona, aveva perso la coincidenza e trovato le porte del convoglio chiuse. Aveva chiesto di salire ugualmente con il figlio disabile e alla fine era riuscita. E quando ha preso posto sui sedili ha raccontato il fatto al marito, un pizzaiolo cremonese, che si è presentato in stazione a Cremona.

L'aggressore è stato identificato e sentito dai carabinieri, per lui potrebbe scattare una denuncia per lesione aggravata e interruzione per pubblico servizio perché il treno, che era diretto a Mantova, è stato sostituito con un altro convoglio. Il capotreno è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona in codice verde.

I precedenti

È solo l'ultima di una serie di aggressioni ai capotreno di Trenord: domenica pomeriggio una decina di persone avevano accerchiato e malmenato un capotreno e un poliziotto libero dal servizio sul convoglio Milano Porta Garibaldi-Lecco delle 14.52. Poche ore prima era accaduto un fatto simile a bordo di un Malpensa Express, dove una donna aveva aggredito una capotreno che le aveva chiesto il biglietto.