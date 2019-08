Follia al bar in centro: mamma e figli sfondano tutto senza motivo, poi feriscono un agente

Hanno iniziato il loro show provocando chiunque si trovasse lì e cercando, non è chiaro perché, lo scontro fisico. L'hanno conclusa, dopo altre due ore di violenza immotivata, mandando un poliziotto in ospedale.

Notte folle quella tra martedì e mercoledì per una donna di quaranta anni e per i suoi due figli, una ragazza di ventidue anni e un ragazzo ancora minorenne. I tre - tutti italiani, residenti in zona viale Fulvio Testi - verso mezzanotte e mezza si sono seduti a un tavolino fuori dal "Cimmino 104", un locale in corso Garibaldi, e hanno iniziato a molestare tutti i clienti presenti.

Alle due, dopo un'ora e mezza di "delirio", un cameriere ha chiesto alla famiglia di liberare il tavolo perché era arrivato l'orario di chiusura e per tutta risposta si è beccato uno schiaffo al volto da parte del 17enne. Quando il dipendente del bar è rientrato, fratello e sorella lo hanno seguito e una volta all'interno hanno ribaltato i tavoli e distrutto bicchieri e piatti.

A quel punto, stando a quanto riferito dalla Questura, dal locale hanno chiesto l'intervento della polizia. Le due Volanti arrivate non sono state accolte per niente bene dalla famiglia, che si è immediatamente scagliata contro gli agenti, tanto che uno di loro è finito in ospedale con una contusione al braccio sinistro. Per fermare mamma e figli, totalmente fuori controllo, i poliziotti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per poi ammanettare tutti.

La donna e la figlia sono state arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre il maschio - ancora minorenne - è stato indagato e affidato a una struttura per minori. I tre dovranno anche rispondere delle accuse di danneggiamento per il blitz vandalico nel locale e di lesioni per aver colpito il cameriere. Madre, fratello e sorella non hanno saputo spiegare il perché di quelle due ore di follia.