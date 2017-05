Massacrano di botte due ragazzi gay dopo una serata in disco: arrestati i ragazzini del branco

La loro foto con gli occhi tumefatti e gonfi, e i segni dei graffi sulla fronte aveva fatto il giro del web: "Pestati a sangue dal branco dopo una serata in discoteca a Milano". Nei giorni scorsi, dopo quasi cinque mesi di indagini i carabinieri hanno messo le mani sui componenti di quella gang di ragazzini.

I militari del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale Ordinario e da quello del Tribunale per i Minorenni del capoluogo, nei confronti di otto italiani - due quindicenni, quattro diciassettenni e due diciannovenni -, ritenuti responsabili a vario titolo di lesioni personali gravissime e rapina.

La notte del 22 gennaio in via Montemartini, zona Porto di Mare, due ragazzi di venti e venticinque anni - Michele e Marcello - erano stati assaliti prima di salire in auto.

“Siamo stati aggrediti da un gruppo di ragazzi senza nessuna motivazione”, il racconto di una delle vittime a MilanoToday. A scatenare l’ira del branco, secondo le parole dei giovani, sarebbe stato un semplice contatto - spalla a spalla - tra uno dei picchiati e uno degli aggressori.

Quindi, dopo gli insulti - tutti omofobi -, il branco è passato all’azione. “Mentre aprivamo l’auto hanno colpito uno dei miei amici con una bottigliata in faccia, rubandogli telefono e portafogli, e l’altro con un pugno in pieno volto - la ricostruzione dell’amico delle due vittime -. Io non ho potuto far altro che chiudermi in macchina e chiedere aiuto, mentre lì fuori c’erano almeno venti persone - dice con amarezza - che non si sono avvicinate a noi neanche quando gli aggressori erano già andati via”.

Gli unici a prestare soccorsi ai ragazzi sono stati i carabinieri, che ora indagano per rapina - anche se le motivazioni dell'aggressione vanno chiarite con certezza -, e un equipaggio del 118. I militari hanno ricostruito come il gruppo di giovanissimi, spinti anche da motivazioni omofobe, avevano dapprima ingiuriato e poi colpito i due amici, causando loro lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in quaranta e trenta giorni, rapinando anche più giovane dello smartphone e del portafogli. A Michele era stato rotto il naso rotto mentre Marcello aveva riportato una frattura scomposta dell’osso frontale della scatola cranica.

Gli arresti sono stati eseguiti in zona “Corvetto”. Sono il culmine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e da quella presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e condotta dai Carabinieri della Stazione Milano – Porta Romana e Vittoria, con il contributo del Nucleo Informativo di Milano, che hanno identificato i responsabili della violenta aggressione.