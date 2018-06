Picchiano i poliziotti perché la loro inquilina non viene sfrattata: arrestati

Volevano che il loro appartamento venisse liberato a tutti i costi. E, quando hanno capito che la famiglia sotto sfratto non sarebbe stata allontanata, hanno dato in escandescenze aggredendo prima una donna, abitante nell'alloggio, e poi i poliziotti arrivati per sedare la lite.

E' finita con tre arresti quella che doveva essere una normale visita dell'ufficiale giudiziario in via San Dionigi, zona Corvetto, nella mattinata di giovedì 7 giugno, dopo le 10. L'ufficiale si è presentato nell'appartamento, abitato da una donna ecuadoriana di 52 anni e dai suoi tre figli minori, e ha constatato che la donna non aveva intenzione di lasciare la casa.

Nel frattempo, come riferisce la questura, è arrivata la proprietaria, un'italiana di 46 anni, insieme a due familiari: un 43enne e un 74enne, tutti e tre pregiudicati. Non appena hanno capito che il loro appartamento non sarebbe stato liberato immediatamente, hanno aggredito l'ecuadoriana. L'ufficiale giudiziario ha chiamato la polizia ma i tre italiani, alla vista degli uomini in divisa che cercavano di sedare la lite, hanno aggredito anche loro, dopo avere compreso che l'intervento delle volanti non era finalizzato a liberare l'appartamento.

Allontanati faticosamente dal ballatoio i tre, intanto sopraggiungevano in via San Dionigi le volanti di rinforzo. Ma la 46enne, il 43enne e il 74enne hanno continuato con il loro atteggiamento aggressivo verso i poliziotti anche in strada e, alla fine, sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.