Preso a pugni in faccia da uno sconosciuto: aggressione choc in Porta Romana a Milano

Lo prende a pugni in faccia fino fargli sanguinare il naso e poi va via. La violenta aggressione, ai danni di un uomo italiano di trentasette anni, è avvenuta in via Crema, zona Porta Romana a Milano.

La vittima è stata colpita mentre si trovava all'esterno di un locale da uno sconosciuto che non ha cercato di rubargli nulla. Una sua amica di trent'anni ha assistito, spaventata, all'aggressione ed ha chiesto aiuto alla polizia e al 118.

Il ferito è stato portato al Fatebenefratelli in codice verde. Sul caso indaga la polizia.