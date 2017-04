“Donne e uomini picchiati, umiliati, sequestrati e minacciati nel consolato d’Egitto a Milano”

Calci e pugni in tre contro uno. Persone chiuse nelle stanze in pieno stile sequestro di persona. Risposte e modi al limite della minaccia e dell’umiliazione.

Sono due le aggressioni che - stando alle denunce di due diverse famiglie - sarebbero avvenute nel consolato egiziano di via Timavo a Milano.

A raccontare le violenze, in una lunga intervista a “L’Espresso”, è Mustapha, uno delle vittime. Il 4 aprile scorso lui è negli uffici del consolato per sbrigare alcune pratiche per i documenti di suo figlio di un anno. La situazione precipita quando l’uomo cerca di difendere una donna che è in attesa da tanto e che, dopo una protesta, sarebbe stata aggredita verbalmente da un “impiegato”, tanto da scoppiare in lacrime.

“Ho solo detto che non si può trattare così una donna - spiega Mustapha -. Immediatamente mi hanno portato in una stanza. Pensavo volessero parlare con me e così li ho seguiti con tranquillità, invece mi hanno buttato a terra e picchiato. Sono andati avanti per diverso tempo. Ho ricevuto così tanti colpi in testa che ancora oggi ho problemi d’udito”.

Le presunte botte, in effetti, sono documentate da un referto del pronto soccorso del San Paolo, che - scrive l’Espresso - parla di “una verosimile perforazione timpanica e apparente interessamento dell’orecchio interno”.

Non solo botte, però. “Mi hanno sequestrato i documenti di mio figlio. Ho chiamato polizia e carabinieri, sono arrivati ma si sono fermati al cancello perché non sono autorizzati a entrare. Li ho dovuti supplicare per riavere indietro i documenti di mio figlio. Mai in vita mia - le ultime parole di Mustapha - avrei pensato che mi succedesse una cosa simile al consolato del mio Paese”.

E quel giorno, poche ore dopo, le violenze si sarebbero ripetute con un copione molto molto simile. La vittima è Fatma El Sayed, che si trovava lì con suo figlio e che la sera stessa denuncia tutto in Questura.

“Per aggiornare una carta d'identità siamo rimasti lì oltre quattro ore - racconta al quotidiano -. Ci hanno praticamente chiusi dentro e hanno detto che saremmo potuti uscire solo quando l’avrebbero deciso i responsabili. Ho detto loro che si trattava di un sequestro di persona”.

Quindi, la presunta aggressione. “Mio figlio Sherif - dice la donna davanti ai poliziotti - dopo aver aspettato svariato tempo si avvicina ad un addetto al consolato per esprimere alcune lamentele, ma viene spinto a terra” da un uomo, al quale se ne sarebbero aggiunti subito altri due. “Mio figlio voleva filmare tutto con il cellulare per denunciare cosa stavamo subendo. Hanno voluto togliergli il cellulare, lo hanno buttato a terra e malmenato. Mi sono dovuta mettere io in mezzo per separarlo. Un uomo mi ha sottratto il telefono, ci ha impedito di uscire”, i ricordi della donna.

E le minacce non sarebbero finite lì. “Solo l’altra notte - confessa Fatma - ho ricevuto tre telefonate di persone che mi dicevano di non fare male al mio Paese se avevo a cuore mio figlio. Queste sono minacce - conclude - e io ho davvero paura”.