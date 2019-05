Milano, altro "branco" in azione sui Navigli: in cinque picchiano due ragazzi per 12 euro

Ancora violenza. Ancora nello stesso posto. Altra rapina nella notte tra venerdì e sabato sui Navigli a Milano. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi sono stati due ragazzi di venticinque anni, che all'1.40 sono stati accerchiati e minacciati da cinque uomini.

I due sono stati presi a pugni e poi rapinati di un cellulare e di tutto quello che avevano in tasca, cioè 12 euro in contanti. I ragazzi, medicati sul posto, hanno rifiutato il ricovero in ospedale e hanno fornito ai poliziotti una dettagliata descrizione degli aggressori, che adesso sono ricercati.

Soltanto la notte precedente, altri due uomini - un 35enne e un 36enne - erano stati aggrediti e rapinati in zona Navigli. I due erano stati fermati mentre passeggiavano in corso di Porta Ticinese, erano stati malmenati e derubati di un cellulare Xiaomi S2. Una volta in ospedale, anche loro avevano descritto i componenti del branco, che sembra fossero sei giovani italiani sui venticinque anni di età.

I due gruppi, almeno stando ai primi accertamenti, dovrebbero essere diversi perché gli identikit non corrispondono.