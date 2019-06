Milano, uomo pestato fuori dalla Bicocca: picchiato a pugni e con un ramo di un albero

Lo avrebbero aggredito, picchiato e derubato. E poi abbandonato in strada ferito. Notte di paura quella tra sabato e domenica per un uomo di trenta anni, un cittadino del Senegal, che ha denunciato di essere stato pestato e rapinato in via Temolo, proprio fuori dalla Bicocca.

Verso le 4.30, stando al suo racconto, il 30enne sarebbe finito nel mirino di tre uomini, che ha descritto come suoi connazionali. Il gruppo avrebbe aggredito l'uomo a pugni e lo avrebbe poi colpito con violenza con il ramo di un albero trovato in strada.

Quando il 30enne è finito a terra, gli aggressori gli avrebbero sfilato il portafogli e il cellulare e avrebbero fatto perdere le loro tracce.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, l'uomo è stato portato alla Multimedica di Sesto San Giovanni per essere medicato. Lui stesso ha presentato denuncia alla polizia, che ora indaga per cercare di risalire ai rapinatori.