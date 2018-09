Milano, uomo pestato in centro senza motivo: trascinato a terra e preso a pugni in testa

Sarebbe stato pestato senza nessuna ragione. Sarebbe stato colpito da quell'uomo che non consce, che lo ha picchiato ed è poi scappato, senza lasciare traccia di sé.

Un clochard di quarantadue anni, un cittadino delle Mauritius senza fissa dimora in Italia, è stato aggredito giovedì pomeriggio in piazzale Cadorna, pieno centro città. Il 42enne ha denunciato alla polizia, allertata dai presenti, che una persona - probabilmente un italiano che non aveva mai incontrato prima - lo ha colpito con schiaffi e pugni alla testa per poi lasciarlo a terra ferito e fuggire.

Il racconto della vittima è stato confermato da una testimone subito ascoltata dagli agenti. La donna ha raccontato ai poliziotti di aver visto un uomo - un italiano di circa quaranta anni - afferrare per il collo il 42enne, trascinarlo in un angolo più nascosto e colpirlo con violenza al capo prima di allontanarsi di corsa in direzione via Boccaccio.

Il clochard, soccorso da un'ambulanza, è stato portato all'ospedale Policlinico per essere curato.