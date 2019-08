Accetta un passaggio da due uomini dopo la serata: ragazzo pestato e "abbandonato"

Ha accettato un passaggio da due ragazzi con cui aveva trascorso la serata. E in un attimo si è ritrovato ferito e derubato. Un giovane di ventinove anni, cittadino dell'Ecuador, è stato rapinato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano da due uomini poi fuggiti.

La disavventura del 29enne è iniziata verso le 3, quando - dopo una serata passata in un locale in zona Corvetto - ha deciso di salire a bordo di una monovolume insieme ad altre due persone che aveva conosciuto proprio nel locale e che si erano offerte di riaccompagnarlo a casa, poco distante. Il conducente, però, si sarebbe diretto verso una zona disabitata e buia e lì lui e il complice avrebbero fatto scendere "l'amico" dal mezzo per poi colpirlo con calci e pugni e rubargli uno zaino Gucci con all'interno cellulare, portafogli, documenti e carte di credito.

A dare l'allarme, una ventina di minuti dopo, è stato lo stesso 29enne, che è arrivato a piedi in piazza Angilberto II ed è riuscito a contattare la polizia. Il giovane ha descritto i suoi aggressori come nordafricani, uno basso e uno decisamente più alto e muscoloso. Il ragazzo, ferito, è stato medicato sul posto da un'ambulanza del 118 ma non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.