Milano, uomo trovato a terra ferito: "Mi hanno aggredito e pestato in cinque, non so perché"

Misteriosa aggressione nella notte tra martedì e mercoledì in via Costantino Baroni a Milano, al Gratosoglio. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte e mezza, quando un'ambulanza ha soccorso un uomo di quarantotto anni - cittadino marocchino - trovato a terra evidentemente ferito.

Medici e infermieri hanno medicato il 48enne e lo hanno poi accompagnato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano, soprattutto per dei colpi che aveva ricevuto al fianco. Loro stessi, certi che l'uomo non potesse essersi ferito da solo, hanno deciso di allertare la polizia.

Agli agenti l'aggredito ha raccontato di essere stato accerchiato e picchiato "senza motivo" da cinque persone che conosceva soltanto di vista. Neanche lui, però, ha saputo - o voluto - chiarire il perché delle botte.

I poliziotti stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e di identificare e individuare gli autori del pestaggio.