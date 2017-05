Picchiò undici persone a Milano in strada: risarcisce vittime e patteggia un anno e nove mesi

Ha patteggiato un anno e nove mesi il dj spagnolo di 24 anni Nicolas Aitor Orlando Lecumberri, che nel mese di luglio 2016 ha picchiato in strada numerosi passanti dopo avere chiesto loro informazioni stradali in lingua inglese. Era diventato un "incubo" dei milanesi, che stavano bene attenti a non dare retta a giovani apparenti turisti, e oggetto di una "caccia all'uomo" da parte delle forze dell'ordine, finché non è stato identificato dagli agenti di polizia in bicicletta e successivamente bloccato nell'ostello in cui alloggiava.

Il dj, tra l'altro, aveva ottenuto la custodia cautelare in una comunità ligure ma, sfruttando il fatto che per lo spostamento da San Vittore non era stato previsto un accompagnamento, ne aveva approfittato per fare perdere le sue tracce e fuggire in Spagna, nel suo Paese, dove i familiari lo hanno fatto ricoverare in una comunità psichiatrica. Si era anche saputo che Lecumberri avrebbe picchiato senza motivo anche nella sua città, San Sebastian, nei Paesi Baschi, prima di arrivare a Milano.

Fino a qualche settimana fa era ancora ufficialmente latitante, ma la procura ha poi revocato l'ordinanza di custodia cautelare e a Milano si è celebrato il processo, con patteggiamento. Dopo l'accordo del pm Adriano Scudieri, il gip Natalia Imarisio ha dato il via libera alla condanna. Lecumberri ha anche risarcito undici vittime. Rispondeva di lesioni aggravate con le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione: era evidente agli investigatori la "serialità" degli episodi, tutti con lo stesso modus operandi.