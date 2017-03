Morto a 79 anni il sindacalista Piergiorgio Tiboni, dalla Fim-Cisl alla Cub

E' morto a 79 anni il sindacalista Piergiorgio Tiboni, dirigente Fim-Cisl e tra i fondatori di Radio Popolare.

Tiboni guidò la Fim-Cisl, il "braccio" dei metalmeccanici del sindacato cattolico, all'inizio degli anni '70, con 50 mila iscritti. In quell'epoca la Fim-Cisl era spesso su posizioni più oltranziste rispetto alla Fiom, i metalmeccanici della Cgil, e non è un caso che da quella fucina arrivarono non pochi militanti della sinistra extraparlamentare, ad esempio in Avanguardia Operaia.

Con la "normalizzazione" della Fim-Cisl, Tiboni uscì dal sindacato insieme ad altri militanti e fondò la Cub, Confederazione unitaria di base, di cui fu anche coordinatore nazionale. Tiboni scrisse dell'esperienza Cub in un libro, "Il coraggio di volare", pubblicato da Guerini nel 2015.