Grave incidente sul lavoro a Magenta: è morto Pietro Acri, un operaio 55enne di Corbetta

Un operaio di cinquantacinque anni, Pietro Acri, è morto per un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di Magenta (Milano).

Pochi minuti dopo le ventidue di lunedì, per cause ancora da chiarire, l'uomo è rimasto schiacciato all'interno di un capannone industriale in Strada Cascina Peralza al civico 26.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica ma per il lavoratore, residente a Corbetta (Milano), non c'era nulla da fare.

I vigili del fuoco hanno supportato i medici durante i soccorsi. Presenti anche i carabinieri per accertare la dinamica dei fatti.