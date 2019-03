Uno sciatore milanese di 31 anni, Pietro Maria Pasqualone, è morto nella mattinata di sabato 2 marzo dopo essere caduto sulla pista nera non lontana dalla seggiovia Valfin Monte Neve, nel comprensorio sciistico del Mottolino a Livigno (Valtellina).

L'incidente è avvenuto un attimo prima delle 10.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione pare che il 31enne avrebbe perso il controllo degli sci e sarebbe caduto rovinosamente a terra. Un impatto terribile anche perché l'ingegnere milanese non indossava il casco, peraltro non obbligatorio.

In un primo momento è stato soccorso dai poliziotti-sciatori in servizio nel comprensorio sciistico, poi è stato affidato all'equipe sanitaria dell'eliambulaza, intervenuta in codice rosso. Il 31enne è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Morelli di Sondalo, i medici hanno cercato di salvarlo ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Sondrio, guidata da Claudio Gittardi, ha aperto un’inchiesta.