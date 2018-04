Pieve si stringe attorno ai vigili del fuoco e ricorda Pinuccio, morto durante un incendio

Pieve Emanuele si è stretta attorno alla caserma dei vigili del fuoco per ricordare Pinuccio La Vigna, il pompiere morto venerdì 6 aprile in un incendio a San Donato Milanese. Nella serata di lunedì 6 aprile i vigili del fuoco si sono schierati in Piazza Puccini con i mezzi di servizio per una preghiera nella chiesa di Maria Immacolata.

Successivamente è stato intonato il "silenzio", seguito dalle sirene dei mezzi di servizio. Al momento di raccoglimento hanno partecipato i vigili del fuoco provenienti da diversi distaccamenti milanesi, i soccorritori del 118 e della protezione civile, oltre al sindaco di Pieve Emanuele Paolo Festa.

Sulla recinzione della Rykem, l'azienda di via Marcora dove si è consumata la tragedia, è comparso un mazzo di fiori per ricordare Pinuccio.